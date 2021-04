In Bad Kreuznach ist am Karfreitag ein ein Jahr altes Kind aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in die Tiefe gestürzt. Der Junge fiel nach Angaben der Polizei aus dem vierten Stock rund zehn Meter tief auf eine Grünfläche. Erste Untersuchungen hätten erhebliche Verletzungen ergeben, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Junge, während seine Eltern putzten unbemerkt über einen Sessel zum geöffneten Fenster geklettert war und hinaus fiel. Das Fenster hatte offenbar zum Lüften offen gestanden. Der 1-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Mainz geflogen. Die Ermittlungen laufen.