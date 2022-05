In Mainz sind aktuell drei Kindertagesstätten wegen Corona geschlossen. Sie liegen in den Stadtteilen Ebersheim, Finthen und Hartenberg/Münchfeld. Nach Angaben einer Sprecherin sind in den Einrichtungen insgesamt 9 PCR- und 7 Schnelltests positiv ausgefallen. Zudem befinden sich derzeit (Stand: 25.01.2022) in 26 weiteren städtischen Kitas Teile des Erziehungspersonals und der Kinder in Quarantäne.