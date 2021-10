In Worms hat es Wohnungseinbrüche gegeben, während die Bewohner schliefen. Tatorte waren in den Stadtteilen Heppenheim und Pfeddersheim. In drei Fällen wurden nachts zwei bis vierstellige Bargeldbeträge gestohlen sowie eine Armbanduhr. Der oder die Täter drangen durch die Terrassen- oder Kellertür in die Wohnungen ein. Die Polizei Worms bittet um Zeugenhinweise.