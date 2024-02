Wohnungseinbrüche an Rosenmontag in Mainz

Während der Rosenmontagszug in der Mainzer Innenstadt unterwegs war, wurde in mehrere Wohnungen eingebrochen. Die Polizei sucht unter anderem zwei Frauen.

Vier Wohnungen befinden sich laut Polizei in der Mainzer Altstadt und zwei in der Neustadt. In einem Mehrfamilienhaus wurde eine Wohnungstür im 4. Stock aufgehebelt, Nach Angaben der Polizei wurden der 25-jährigen Bewohnerin mehrere Marken-Handtaschen, eine hochwertige Uhr und Bargeld gestohlen. Die Kripo sicherte Spuren. Eine Nachbarin sagte der Polizei, sie habe zwei junge Frauen gesehen, die sich auffällig verhalten hätten. Beide trugen dunkle Kleidung und hatten einen Rucksack, eine Stofftasche und einen Jutesack dabei.

Durchwühltes Appartement

In einem Ein-Zimmer-Appartement wurde ebenfalls Bargeld geklaut. Der Bewohner hatte seine Wohnung morgens gegen 7:30 Uhr verlassen. Als er am frühen Abend zurückkehrte, war sein Appartement durchwühlt.

Einbrecher klauen Küchenmaschine

In einem weiteren Mehrfamilienhaus wurde an Rosenmontag in zwei Wohnungen eingebrochen. Bei einem 31-jährigen Mainzer wurde laut Polizei nichts gestohlen. In der Wohnung einer 39-Jährigen kamen Schmuck, eine Küchenmaschine und Bargeld weg. Auch hier wurde die Wohnung durchwühlt.

In den beiden Wohnungen in der Mainzer Neustadt wurde Schmuck gestohlen. Beide Male wurde das Türschloss beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann oder verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mainz zu melden. Telefon: 06131/653633.