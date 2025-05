Einbruchsserie in TÜV-Werkstätten in Rheinhessen

In den vergangenen Tagen haben Diebe mehrfach in TÜV-Werkstätten in Rheinhessen eingebrochen. Sie stahlen nach Polizeiangaben vor allem Geld und Werkzeug.

Der Polizei wurde erstmals am 4. Mai ein Einbruch gemeldet. Damals gelangten die Diebe nachts auf das Gelände des TÜV in Mainz-Hechtsheim. Seitdem wurden drei weitere Einbrüche in TÜV-Werkstätten angezeigt: am 7. Mai in Alzey und am 10. Mai in Klein-Winternheim und erneut in Hechtsheim.

Diebe brechen Zäune und Fenster auf

Die Diebe brachen dabei laut Polizei Zäune und Fenster auf. In den Gebäuden durchwühlten sie Büroschränke und stahlen insgesamt mehr als 1.000 Euro Bargeld. Zudem nahmen sie wertvolles Werkzeug mit.

Die Polizei könne sich nach Angaben eines Sprechers nicht erklären, warum es die Täter ausgerechnet auf den TÜV abgesehen haben. Sie hätten nichts Spezifisches geklaut, das es nur beim TÜV gebe, und die Beute sei auch nicht so hoch.

Zeugen für Einbrüche bei TÜV-Werkstätten gesucht

Die Polizei bittet bei der Suche nach den Tätern um Mithilfe. Wer verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Werkstätten gemacht hat, soll sich bei der Polizei melden.