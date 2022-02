per Mail teilen

Unbekannte sind in die Grillhütte im Wormser Tiergarten eingebrochen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Täter sollen zuerst das Zufahrtstor aufgebrochen und dann die Eingangstür zur Grillhütte aufgehebelt haben. Dabei ist die Scheibe der Tür zerstört worden. Laut Polizei haben die Täter in der Grillhütte nach Wertsachen gesucht und Bargeld gestohlen. Wer am vergangenen Wochenende im Bereich des Wormser Tiergartens etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.