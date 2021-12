Diebe fahren mit Auto in Juweliergeschäft

In der Nacht zu Dienstag sind Diebe in ein Juweliergeschäft in Wiesbaden eingebrochen. Wie die Polizei dem SWR mitteilt, fuhren sie um 3:20 Uhr mit einem Auto rückwärts in die Schaufensterscheibe. Mehrere Zeugen hätten sofort die Polizei verständigt. Bei der Fahndung konnten die Ermittler einen Täter festnehmen. Er habe den Autoschlüssel des Tatfahrzeugs bei sich gehabt, so die Polizei. Mindestens ein Täter sei noch auf der Flucht. Laut Polizei haben die Diebe Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Beute sei aber noch nicht sichergestellt worden. An dem Juweliergeschäft sei ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden.