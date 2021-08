Diebe sind in Mainz in ein Optikergeschäft eingebrochen und haben dort mehr als 400 Brillen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter in der Nacht zu Dienstag eine Scheibe ein und gelangten so in das Geschäft. Dort entwendeten sie die Brillen, bevor sie die übrigen Räume nach Wertgegenständen durchsuchten. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Der Wert der Brillen liegt bei über 10.000 Euro.