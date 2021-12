Diebe klauen Zigarettenautomat in Pizzeria

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in eine Pizzeria in Heidesheim (Kreis Mainz-Bingen). Wie die Polizei mitteilt, betraten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag die Pizzeria, die sich gerade im Umbau befindet, durch eine verschlossene Seitentür. Die Täter stahlen mehrere kleinere Elektrogeräte und einen Zigarettenautomaten. Hinweise nimmt die Polizei in Ingelheim entgegen.