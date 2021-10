In Oberhausen an der Nahe im Kreis Bad Kreuznach ist am Montag in den frühen Morgenstunden in eine Lagerhalle eingebrochen worden. Die Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei gewaltsam Zutritt zu der Halle und den Büroräumen. Dabei erbeuteten sie eine kleine Menge Bargeld. Zeugen und Zeuginnen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.