Am Dienstagabend wurde in ein Ärztehaus in Bad Sobernheim eingebrochen. Bislang unbekannte Täter brachen nach Angaben der Polizei eine Eingangstür zu einer der Arztpraxen auf. Die Täter erbeuteten eine Geldkassette mit lediglich fünf Euro. An der Eingangstür entstand allerdings ein Schaden von etwa 500 Euro.