Unbekannte haben in Ingelheim in der vergangenen Nacht in eine Bäckerei eingebrochen, zu der auch eine Metzgerei gehört. Nach Angaben der Polizei durchwühlten die Täter die Räume und nahmen etliche Wurstwaren und die Trinkgeldkasse mit. Die Polizei konnte Spuren sichern. Hinweise nimmt die Polizei in Ingelheim entgegen.