In Desloch (Landkreis Bad Kreuznach) haben Einbrecher offenbar gezielt zwei Tresore gestohlen. Der Inhalt hat laut Polizei einen Wert von mehreren tausend Euro.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei sind die Unbekannten vor einigen Tagen in ein Einfamilienhaus in Desloch eingedrungen. Die Familie war nicht da. Laut Polizei gelangten die Täter vermutlich durch ein eingeschlagenes Fenster in das Haus. Ein Nachbar hatte am Wochenende offenbar das offene Fenster bemerkt und die Betroffenen alarmiert.

Tresore bei Einbruch gezielt im Auge?

Im Haus hatten es die Einbrecher offenbar gezielt auf das Schlafzimmer abgesehen, so der aktuelle Ermittlungsstand der Polizei. Dort ließen die Unbekannten zwei Tresore mitgehen. Darin befanden sich nach Angaben der Polizei Schmuck, Bargeld und Edelmetalle.

Polizei Lauterecken sucht Zeugen für den Einbruch

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden. Hinweise werden unter folgender Nummer entgegengenommen: 06382-9110.