Einbrecher türmt, aber lässt Auto stehen

Ein unbekannter Täter hat in Mainz nach einem missglückten Einbruch sein Auto am Tatort zurückgelassen. Am Abend des Rosenmontags hatte der Mann laut Polizei auf der Baustelle eines Einfamilienhauses in Mainz-Mombach eingebrochen. Der Hauseigentümer erwischte den Täter auf frischer Tat, als er zufällig zu seiner Baustelle kam. Dem Täter gelang zwar die Flucht zu Fuß. Im Anschluss aber entdeckte der Bauherr, dass der Täter sein Auto in der Einfahrt abgestellt hatte. Der Schlüssel steckte noch im Zündschloss. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Den Täter beschrieb der Hausbesitzer als groß und schlank. Bekleidet war er demnach mit Trainingsjacke, Sportschuhen und Jeans.