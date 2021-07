Unbekannte haben in Mainz durchsichtige Plastikstreifen in mehrere Haustüren geklemmt. So wollten sie feststellen, ob die Bewohner in Urlaub sind.

Ein Gebäudekomplex im Mainzer Stadteil Hartenberg/Münchfeld und mehrere Häuser in Mainz-Gonsenheim waren betroffen. Von dort erreichten die Polizei die Meldungen über seltsame Plastikstreifen an den Haustüren. Die kleinen, duchsichtigen Streifen waren zwischen Tür und Türrahmen geklemmt. Einem Bewohner auf dem Hartenberg war der Plastikstreifen an seiner Tür aufgefallen. Er informierte die Polizei. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes entdeckten an 12 weiteren Haustüren in dem Wohnkomplex die gleichen Plastikstreifen. Mit solchen Plastikstreifen spähen Einbrecher die Häuser aus. picture alliance / dpa | Polizei Mainz Einen Tag später gab es dann laut Polizeimitteilung weitere Vorfälle dieser Art im Mainzer Stadtteil Gonsenheim. Dort konnte ein Anwohner in der Nacht auf Sonntag auch einen schwarz gekleideten Mann beobachten, der sich auffällig verhielt und später mit einem Elektroroller davonfuhr. Plastikstreifen als Hinweis auf verreiste Bewohner Die Ermittler gehen davon aus, dass Einbrecher diese Plastikstreifen zur Vorbereitung ihrer Taten an den Türen anbringen. Verschwindet der Streifen nicht gehen die Verbrecher davon aus, dass die Bewohner längere Zeit verreist sind. Die Gefahr, beim Einbruch entdeckt zu werden, ist somit scheinbar gering. Wo gibt es noch Plastikstreifen an den Haustüren? Die Polizei bittet alle, die sachdienliche Hinweise machen können oder selbst solche Plastikstreifen an ihrer Haustür finden, sich zu melden (Kriminalpolizei Mainz 06131/ 65-3633). Bei Fragen rund um das Thema Einbruchsschutz stünden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Prävention der Mainzer Polizei zur Verfügung.