Am 10. Juli 2019 fiel am Landgericht Wiesbaden das Urteil im Prozess um die ermordete 14-jährige Susanna aus Mainz. Ihre Familie wird immer noch von einem Ehrenamtlichen des "Weißen Rings" betreut. Er erzählt im SWR-Interview, wie die Familie die traumatischen Ereignisse verarbeitet.

Der ehemalige Kriminalbeamte Rudolf-Lothar Glas engagiert sich beim "Weißen Ring" in Wiesbaden. Er hat seit dem Tod von Susanna intensiven Kontakt zur Familie des Mädchens. SWR S.Steinbrecher

Susannas Mutter hatte die Entscheidung des Wiesbadener Landgerichts vor einem Jahr mit Erleichterung aufgenommen: Sie sei dankbar, dass das Urteil so ausgefallen sei und der Angeklagte Ali B., der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, nun keinem Menschen mehr etwas antun könne. Allerdings bringe das Urteil ihre Tochter auch nicht zurück.

Das Wiesbadener Landgericht hat Ali B. wegen Mordes und Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt. SWR

Rudolf-Lothar Glas von der Opferschutzorganisation "Weißer Ring" in Wiesbaden steht der Familie nach wie vor zur Seite.

SWR: Das Urteil im Mordfall Susanna ist jetzt genau ein Jahr her – wie geht es Susannas Mutter und ihrer Familie heute?

Glas: Den Umständen entsprechend okay. Natürlich ist Susannas Mutter immer noch sehr belastet – im Moment besonders, weil ihre jüngere Tochter, also die Schwester von Susanna, jetzt in die gleiche Schule kommt wie Susanna. Und dieses Erlebnis bedeutet für die Mutter wieder eine leichte Traumatisierung. Sie hat sehr schwer gelitten und leidet heute noch schwer. Wir als "Weißer Ring" haben mit ihr natürlich auch nach dem Prozess noch Kontakt. Genauso wie mit Susannas Stiefvater und der kleinen Tochter. Eine Psychologin hatte sie für den "Weißen Ring" während des Prozesses betreut. Und danach ist es immer wichtig, dass das Verhältnis nicht abbricht. Wir waren zum Beispiel zusammen noch einmal an dem Trauer-Schrein in Wiesbaden-Erbenheim. Und wir haben im Nachhinein auch noch einmal finanziell geholfen: Damit die Familie mal abschalten kann, haben wir eine kleine Ferienhilfe in Deutschland finanziert. So konnte die Familie übers Wochenende etwas unternehmen und einfach mal wegkommen aus der Situation.

SWR: Wie oft haben Sie im Moment denn noch Kontakt zu der Familie?

Glas: Wir haben zuletzt mindestens einmal im Monat telefoniert. Und vor der Corona-Zeit haben wir auch immer mal Hausbesuche gemacht. Da haben wir mit der Mutter ein Tässchen Kaffee getrunken, auch mit der Tochter zusammen. Das persönliche Gespräch ist da sehr viel wichtiger als materielle Sachen. Deswegen melden wir uns regelmäßig bei den Leuten, die wir betreuen. Die freuen sich dann auch. Susannas Mutter hat uns vor kurzem wieder gesagt: Sie sei sehr stolz und zufrieden, was wir für sie geleistet hätten. Und wenn dann das Wort "ehrenamtlich" fällt, sagt sie: "Ich kann jetzt beurteilen, was Sie ehrenamtlich leisten." Ich sage immer laut und deutlich: Für den Täter wird alles gemacht, aber Susannas Mutter hatte außer uns niemanden. Wir haben sie rundum betreut, wir haben Anwälte besorgt, Soforthilfe gegeben, uns um den Grabstein und alles gekümmert.

Susannas Mutter in einem Interview mit dem SWR kurz vor Prozessbeginn. SWR

SWR: Zum Beispiel haben Sie auch schon während des Prozesses geholfen, Susannas Zimmer umzugestalten. Wie haben Sie daran mitgewirkt?

Glas: Wir haben eine finanzielle Unterstützung gegeben. Susannas Mutter hat selbst entschieden, was sie daraus machen wollte und ich kann sagen, das ist gut gelungen. Generell sind die meisten Menschen nicht so gut situiert, dass sie im Rahmen so einer schlimmen Sache das Geld für so etwas haben. Wenn im Normalfall jemand verstirbt, zum Beispiel die Oma oder der Opa, dann hat man schon eine Ahnung, was so etwas kostet. Aber für den Fall, bei dem plötzlich ein 14-jähriges Mädchen aus dem Leben gerissen wird, da ist es logisch, dass für so etwas kein Geld da ist. Deshalb sind wir froh, dass wir das alles leisten können.

SWR: Trauerarbeit ist ja bei jedem Menschen individuell. Wenn Sie darauf schauen, wie es Susannas Mutter heute geht – würden Sie sagen, da gab es schon eine Entwicklung?

Glas: Was ein Mensch sagt und was er fühlt, sind zwei Paar Schuhe. Manche Leute sagen: "Das will ich jetzt alles vergessen, ich brauche keine Betreuung mehr." Da kann es sein, dass sie eigentlich gerade jetzt Betreuung brauchen. Es ist manchmal schwer zu sagen.

SWR: Wie lange geht Ihre Betreuungsarbeit über den Gerichtsprozess hinaus noch weiter?

Glas: Nach Bedarf. Das klingt sehr einfach, ist aber so. Und bei Susannas Mutter war der Bedarf da. Wir haben nun leider schon viele spektakuläre Mordfälle in Wiesbaden gehabt. Bei manchen ist es in einem halben Jahr okay, dann finden sie sich selbst wieder zurecht. Wir geben auch Hinweise, wo sie sich psychologisch beraten lassen können. Manche Hinterbliebene, gerade in so schweren Fällen wie diesem, brauchen sehr viel länger. Bei Susannas Mutter sieht es so aus, dass sie noch ein bisschen braucht. Denn es kommt immer wieder hoch, sie denkt immer wieder dran. Wir halten jetzt in der Corona-Zeit telefonisch Kontakt. Hausbesuche machen wir sonst auch, nur im Moment nicht.

SWR: Wenn Sie auf die zwei Jahre im Mordfall Susanna zurückblicken – wie haben Sie das persönlich erlebt?

Glas: Es war leider nicht der erste Fall in Wiesbaden. Ich habe in meinem früheren Beruf als Kriminalbeamter acht oder neun solcher Fälle gehabt in den letzten Jahren. Mir geht es persönlich nicht nahe, weil ich bin so ausgeglichen und so abgebrüht – also nicht böse gemeint –, dass ich das wegstecken kann. Ich sage mir: Das ist ein Fall und ich lasse das persönlich nicht an mich heran und werde nichts mit nach Hause nehmen. Damit komme ich seit Jahren sehr gut zurecht. Ich habe früher noch viel schlimmere Sachen gesehen, wo ich direkt an den Tatorten war. Das war viel schlimmer als das jetzt. Deswegen habe ich auch die Seiten gewechselt und kümmere mich jetzt ausschließlich um die Kriminalitätsopfer.