100 Millionen Euro kostet die Sanierung des denkmalgeschützen Mainzer Rathauses. Die einen halten es für einen Klotz am Bein der Landeshauptstadt, andere für eine Ikone der deutschen Nachkriegsarchitektur.

Genau ein Jahr ist es her, da wurden mehr als 7.000 Umzugskartons in Mainz aus dem Rathaus geschleppt. 360 Mitarbeiter zogen um, in ihr Ausweichquartier in der Großen Bleiche.

Das Rathaus, der Arne-Jacobsen-Bau aus dem Jahr 1974, ist ein Sanierungsfall und hat zuletzt durch eine Kostenexplosion Schlagzeilen gemacht. Statt der ursprünglichen Aussage des Mainzer Oberbürgermeisters Michael Ebling (SPD), die Sanierung werde "nicht mehr als 50 Millionen Euro" kosten, musste er im September einräumen, die Kosten lägen jetzt bei etwa 100 Millionen Euro. Immer wieder hatte es Diskussionen darum gegeben, ob ein Abriss nicht die sinnvollerer Lösung sei, letztlich entschied sich der Stadtrat aber für die Sanierung.

Im Foyer des Rathauses lagert derzeit Baumaterial. SWR Sabnine Steinbrecher

"Beamtengefängnis" Identifikationsmerkmal von Mainz?

Die richtige Entscheidung, findet eine Gruppe junger Kunsthistoriker. Sie hält das Rathaus für das Gebäude des 20. Jahrhunderts überhaupt in Mainz. Maximilian Kürten sagt, es sei neben dem Dom das Identifikationsmerkmal das Mainz habe. Erbaut vom dänischen Stararchitekten Arne Jacobsen und Otto Weitling gelte das Mainzer Rathaus in der internationalen Fachwelt als Ikone der deutschen Nachkriegsarchitektur.

Er und zehn Mitstreiter nennen sich "Die Betonisten". Sie engagieren sich seit Jahren für die Anerkennung des Gebäudes, das bei der Eröffnung wegen seiner Gitterfassade scherzhaft "Beamtengefängnis“ genannt wurde. Sie wollen einen Dialog in der Stadt Mainz.

Rathaus der Stadt Mainz Das Mainzer Rathaus am Rheinufer wurde von dem dänischen Stararchitekten Arne Jacobsen und Otto Weitling entworfen und von 1970 bis 1974 erbaut. Mit dem Brandzentrum, dem Hilton-Hotel und der Rheingoldhalle bildet es einen Komplex der Nachkriegsmoderne. Wegen veralteter und nicht mehr funktionsfähiger Haustechnik, schwerer Schäden an den Fassaden sowie Brandschutzmängeln am Gebäude, muss das Mainzer Rathaus saniert werden.

Entscheidungen intransparent?

Bei Facebook und Instagram veröffentlichen die Betonisten Fotos und Statements, sie wenden sich auch direkt an die Stadtratsmitglieder oder bedrucken Bierdeckel und legen sie in Kneipen aus. In einem Offen Brief haben sie sich an die Mainzer Stadtspitze gewandt. Ihr Vorwurf: Was in diesem Jahr seit dem Auszug der Mitarbeiter im Rathaus passiert ist, bleibe hinter dicken Mauern.

"Es ist uns nicht so ganz klar, wie die Entscheidungen da stattfinden", sagt zum Beispiel Jonas Grahl. Seine Meinung nach, sollte alles, was das Rathaus betrifft diskutiert werden - und das am besten öffentlich.

„Ein Gebäude kann nur weiterleben, wenn man Verbesserungen vornimmt." Maximilian Kürten, Die Betonisten

Die Betonisten fordern eine Öffentlichkeitsarbeit, die die Bürger mit einbezieht. Fehlende Transparenz bei Bauplanungen in Mainz hätten schon öfter zu Unmut geführt, zum Beispiel beim Bibelturm. "Ein Gebäude kann nur weiterleben, wenn man Verbesserungen und Aktualisierungen vornimmt. Da sträuben wir uns gar nicht dagegen, sondern, es geht darum, wie kommen die Entscheidungen zustande, wer konnte daran partizipieren und welche Alternativen gab es denn zu dieser Entscheidung“.

In diesem Jahr wurde ein digitales Raumbuch für das Mainzer Rathaus erstellt. Dieser Raum wurde auch digital erfasst. SWR Sabine Steinbrecher

Bauantrag Ende Dezember

Die Stadt Mainz widerspricht. Sie ist überzeugt, dass die Rathaussanierung transparent sei. Man habe zwei Informationsveranstaltungen durchgeführt, außerdem gebe es Informationen auf der städtischen Homepage. Oberbürgermeister Michel Ebling (SPD) will nach eigenen Angaben wieder genauer über die Sanierungsarbeiten informieren, wenn der Bauantrag gestellt und bewilligt ist. Das soll Ende Dezember der Fall sein.

Seit dem Auszug der Mitarbeiter aus dem Rathaus liefen die Voruntersuchungen für den Rückbau, so Projektleiter Andreas Grund. Da sowohl Gebäude als auch Inneneinrichtung unter Denkmalsschutz stünden, sei ein digitales Raumbuch erstellt worden, in dem jeder Raum im 3-D-Verfahren eingescannt ist. Zusammen mit der Denkmalschutzbehörde wurde entschieden, ob Bauteile und Einrichtungsgegenstände erhalten oder ersetzt werden müssen. Die Rathaussanierung soll bestenfalls 2025 abgeschlossen werden.