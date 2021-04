Lamas und Alpakas gibt es inzwischen eine ganze Menge in Rheinland-Pfalz. In den letzten Jahren sind immer mehr dazugekommen. Die Tiere sind bei Wandertouren sehr beliebt – und das nicht nur bei Familien mit Kindern. Geschätzt wird vor allem die ruhige und ausgeglichene Art. In Seibersbach am Rande des Soonwalds gehören 10 Lamas und vier Alpakas zu einer Herde, mit der immer mehr Menschen ihre Zeit verbringen möchten. Und dafür nehmen sie auch längere Fußmärsche in Kauf.