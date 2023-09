Ganz viel Glück hatten zwei kleine Katzenbabys in Eimsheim (Kreis Mainz-Bingen). Spaziergänger fanden die Tiere an einem Feld in einem Mülleimer. Offenbar sollten sie dort entsorgt werden.

Die grau getigerten Kätzchen befanden sich in einem Müllbeutel. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass Spaziergänger sie am Mittwochabend gegen 18 Uhr in dem Mülleimer entdeckten. Sie meldeten den Fund der Polizei, die die Tiere in ihre Obhut nahm und sie erstversorgte. Anschließend brachten die Beamten die Katzen ins Mainzer Tierheim, das sich nun um sie kümmert. Die Polizei hat keine Hinweise darauf, wer die Tiere in dem Mülleimer entsorgen wollte. Sie erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Gemarkung Eimsheim.