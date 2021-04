per Mail teilen

Die Ausgangssperre im Kreis Bad Kreuznach bleibt bestehen. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz entschieden.

Die nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Bad Kreuznach gilt von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Dagegen wurde ein Eilantrag eingereicht. Doch das Verwaltungsgericht Koblenz hat diesen nun abgelehnt. Der Kreis Bad Kreuznach hatte am Mittwoch die nächtliche Ausgangssperre verhängt.

Offene Rechtsfragen

Die Verwaltungsrichter stellen in ihrer Begründung fest, dass die Rechtmäßigkeit der erlassenen Allgemeinverfügung derzeit offen sei. Zwar erlaube das Gesetz für die Dauer einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite grundsätzlich die Anordnung solcher Beschränkungen. Es bedürfe jedoch unter anderem einer vertieften Prüfung in einem Hauptsacheverfahren. Da müsse dann geklärt werden, ob die getroffenen Regelungen auch im Einzelfall verhältnismäßig seien. Gegen diese Entscheidung kann Beschwerde am Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz eingereicht werden.

Neue Regelung sieht Beschränkung ab 22 Uhr vor

Der Kreis Bad Kreuznach hatte zuletzt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 132,6 (Stand 22.4.21). Ab Samstag gilt dann die frisch verabschiedete Bundes-Notbremse. Diese sieht vor, dass die nächtliche Ausgangsbeschränkungen um 22 Uhr beginnen. Die Landkreise und Städte dürfen aber striktere Regeln vorgeben. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums tritt die Bundes-Notbremse automatisch dort in Kraft, wo am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 lag.