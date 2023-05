Die schwimmende Photovoltaikanlage auf dem Altrheinsee bei Eich wird wohl gebaut. Laut Bürgermeister Bernd Hermann (SPD) muss nur noch der Gemeinderat zustimmen.

Alle Genehmigungsbehörden hätten inzwischen grünes Licht für den Bau gegeben, so Hermann. Auf dem brachliegenden Teil des Altrheinsees soll die schwimmende, etwa 9 Hektar große Photovoltaikanlage (PV) entstehen.

Auf dem Foto oben ist ein Beispiel für eine solche Anlage zu sehen. Die geplante Photovoltaikanlage im Altrheinsee soll aus drei runden Inseln bestehen. Ihre Solarpaneele können dem Sonnenstand folgen, sodass über den ganzen Tag hinweg optimal Strom erzeugt werden kann.

Gemeinde Eich verdient durch Stromverkauf

Der Badebetrieb im See werde durch die Anlage nicht beeinträchtigt. Durch die Pachteinnahmen und die Beteiligung am Verkauf des erzeugten Stroms könnte die Anlage der Gemeinde Eich rund 23.000 Euro jährlich in die Kasse spülen.

Vorteile von schwimmender Photovoltaik

Ähnliche Anlagen gibt es im badischen Renchen und in Haltern in Nordrhein-Westfalen. Vorteile der schwimmenden PV-Anlagen sind unter anderem, dass sie keine Flächen an Land in Anspruch nehmen und den See durch die Verschattung etwas kühlen. Dafür ist der Montage- und Serviceaufwand größer.

Bis 2030 soll der gesamte Stromverbrauch in Rheinland-Pfalz von erneuerbarer Energie gedeckt werden.