Die Bürger in Eich haben einen neuen Bürgermeister gewählt. Bernd Hermann von der SPD kam nach Angaben der Gemeinde auf knapp 94 Prozent der Stimmen. Er war einziger Kandidat und tritt die Nachfolge des im September verstorbenen Klaus Willius an. Hermann war bisher Erster Beigeordneter in Eich.