Die Verbandsgemeinde Eich will am ersten Ferienwochenende ihre Seen und Rheinabschnitte stärker kontrollieren. Gründe sind die tragischen Todesfälle im Rhein in den vergangenen Wochen und die Einhaltung der Corona-Regelungen.

Nach Angaben von Verbandsgemeindebürgermeister Abstein werden die Besucherzahlen am Altrheinsee in Eich und am Pfarrwiesensee in Gimbsheim beschränkt. Um die Abstandsregelungen unter den Badegästen einzuhalten, dürfen maximal 300 Autos auf die jeweiligen Parkplätze. Sollte es trotzdem zu Verstößen kommen, würden die Seen in letzter Konsequenz geschlossen, so Abstein. Außerdem sei das Security-Team auf den Parkplätzen verstärkt worden, da es in den vergangenen Wochen öfter Ärger mit abgewiesenen Gästen gegebenen habe. Auch die Rheinabschnitte werden laut Abstein stärker kontrolliert. Hier gehe es vor allem darum, Menschen vom Baden abzuhalten. Erst am vergangenen Wochenende waren eine Frau und ihr 5-jähriger Sohn auf der hessischen Seite ertrunken.