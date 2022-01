per Mail teilen

Die Universität in Marburg verleiht den Mainzer Biontech Mitbegründern Türeci und Sahin die Ehrendoktorwürde. Der Fachbereich Medizin teilte mit, das Mainzer Ehepaar erhalte die Ehrung für seine Verdienste in der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19. Damit hätten die beiden "den Kampf gegen die Corona-Pandemie entscheidend vorangebracht und zugleich Wissenschaftsgeschichte geschrieben." Überreicht werden soll die Ehrenpromotion im Frühjahr nächsten Jahres in Marburg.