In Bad Kreuznach wird heute der 18. landesweite Ehrenamtstag begangen. Die rheinland-pfälzische Staatskanzlei will damit 1,7 Millionen ehrenamtlich engagierten Menschen im Land "Danke" sagen.

Mittelpunkt des Ehrenamtstages ist der "Marktplatz Ehrenamt" rund um den Mühlenteich in Bad Kreuznach. Dort stellen sich rund 60 Organisationen, Einrichtungen und Initiativen aus ganz Rheinland-Pfalz vor und präsentieren ihr Engagement. Das erstreckt sich von Sport, Kultur, Gesundheit über Natur, Umwelt und Tierschutz bis hin zu Sozialem, Kinder, Flucht und Asyl. Auch Hilfs- und Rettungsorganisationen sind dabei.

Freiluftveranstaltung wegen Corona

Wegen Corona findet der Ehrenamtstag als Freiluftveranstaltung statt. Es gibt ein entsprechendes Hygienekonzept, die Zahl der Besucherinnen und Besucher ist auf 1.500 begrenzt. Der Zugang zum Festgelände ist nur möglich mit vorheriger Registrierung. Alle müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Ein Test kann vor Ort gemacht werden.

Werbung und persönlicher Austausch

Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, den Engagierten eine Plattform zum persönlichen Austausch und auch zur Werbung für das Ehrenamt zu bieten, heißt es aus der Staatskanzlei. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (beide SPD) wollen den Ehrenamtstag um 11 Uhr eröffnen. Der Einlass zum Festgelände ist ab 9 Uhr. Dreyer will über den Tag hinweg die Stände besuchen. Auch die CDU-Landesvoristzende und Bundesministerin Julia Klöckner hat ihre Teilnahme an dem Tag in ihrer Heimatstadt zugesagt.

Sonderpreis für Helfer der Flutkatastrophe

Traditioneller Abschluss ist die Live-Sendung im SWR Fernsehen ab 18.05 Uhr auf dem Kornmarkt mit der Verleihung der Ehrenamtspreise. Der Sonderpreis der Ministerpräsidentin geht an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz.