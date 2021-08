Der Kreisausschuss Mainz-Bingen hat Zuschüsse für Kindetagesstätten und Ehrenamt in Höhe von knapp 600.000 Euro bewilligt. Mit dem Geld sollen nach Angaben der Kreisverwaltung Mainz-Bingen verschiedene Projekte in der Ehrenamtsförderung sowie Sanierungen und Umbauarbeiten in Kindergärten finanziert werden. Bereits im vergangenen Dezember hatte der Kreistag insgesamt 3,5 Millionen Euro für die Ehrenamtsförderung sowie die Sanierung von KITAS und Sportstätten in den Haushalt eingestellt.