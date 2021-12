Edeka klagt gegen Eckes-Granini aus Nieder-Olm

per Mail teilen

Die Einzelhandelskette Edeka klagt heute vor dem Hamburger Landgericht gegen den Nieder-Olmer Safthersteller Eckes-Granini. Es geht um Fruchtsaftflaschen zweier Marken, die miteinander verwechselt werden könnten.

Bis vor wenigen Monaten hat Edeka noch Fruchtsäfte von Eckes-Granini verkauft. Bei den letzten Vertragshandlungen konnten sich die beiden Parteien dann allerdings nicht mehr auf einen gemeinsamen Preis einigen. Das Resultat: Edeka nahm die Eckes-Granini-Produkte aus seinen Regalen und platzierte dort stattdessen eine Eigenmarke.

Ähnlich aussehende Fruchtsaftflaschen

Deren Flaschen sähen denen von Eckes-Granini allerdings sehr ähnlich, argumentiert das Nieder-Olmer Unternehmen und erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen die Supermarktkette. Dagegen klagt Edeka nun.

Steigende Rohstoffpreise würden Fruchtsäfte teurer machen

Eckes-Granini begründete die gestiegenen Preise unter anderem mit den steigenden Rohstoffpreisen. So sei beispielsweise das Organgensaftkonzentrat deutlich teurer geworden. Auch der Stoff, aus dem die Flaschen bestehen, also entweder recyceltes PET oder Glas, würden in der Herstellung mehr kosten. Auch deshalb müssten die Fruchtsäfte für mehr Geld verkauft werden.

Die Firmenzentrale des Getränkeherstellers Eckes-Granini in Nieder-Olm. dpa Bildfunk picture alliance / Eckes-Granini/dpa | Eckes-Granini

Bei Edeka ist man dagegen offenbar anderer Meinung. Eckes-Granini wollte nur seine Gewinne maximieren, war in der Lebensmittelzeitung zu lesen. Immer wieder verhandeln Lebensmittelhersteller über Preise. Dabei geben sie an, für wie viel Geld sie ihre Waren oder Produkte zukünftig an den Handel verkaufen wollen.

Bald wieder Eigenmarke im Regal von Edeka?

Das Hamburger Landgericht entscheidet nun darüber, ob sich die Saftflaschen von Eckes-Granini und der Edeka-Eigenmarke ähnlich sehen und ob Edeka seine Flaschen wieder ins Regal stellen darf.

Schon einmal hatte die Supermarktkette in der Vergangenheit die bereits gestiegenen Preise bei Eckes-Granini nicht akzeptiert. Daraufhin wurden die Säfte über einen längeren Zeitraum nicht bei Edeka verkauft.