Der Saft-Hersteller Eckes-Granini aus Nieder-Olm hat angekündigt, dass das Unternehmen ab dem kommenden Jahr an sämtlichen Standorten in Europa klimaneutral wirtschaften wird. An seinem Hauptsitz in Rheinhessen ist das nach eigener Auskunft schon seit Beginn dieses Jahres der Fall. Zum Verringern seines CO2-Ausstoßes habe das Unternehmen an seinem Hauptstandort in Nieder- Olm zum Beispiel schon die Heizungen mit neuen Wärmepumpen ausgestattet und den Wasserverbrauch optimiert, so ein Sprecher. Außerdem werde gerade die Firmenwagen-Flotte auf E-Autos umgestellt. Trotzdem verursacht die Firma nach eigenen Angaben weltweit über 43.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Zum Beispiel durch Produktionsanlagen oder das Ausliefern der Produkte. Um all seine direkten CO2-Emissionen an europäischen Standorten zu kompensieren, unterstützt Eckes-Granini nun ein Projekt im brasilianischen Amazonasgebiet. Damit sollen jährlich rund 150.000 Hektar Wald geschützt werden.