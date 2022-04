Eckes-Granini muss keinen Schadenersatz zahlen

Der Safthersteller Eckes-Granini aus Nieder-Olm muss keinen Schadenersatz an einen ehemaligen Geschäftspartner zahlen. Das hat das Oberlandesgericht Koblenz beschlossen. Im Streit mit dem damaligen Geschäftspartner von Eckes-Granini ging es um fast 60 Millionen Euro. Der Geschäftspartner sollte nach der Jahrtausendwende das Russland-Geschäft für Eckes vorantreiben. Der Partner investierte angeblich mehrere Millionen Euro in Herstellungsanlagen, Lager und Vertriebsstrukturen. 2008 wurde die Zusammenarbeit beendet. Der Geschäftspartner klagte dagegen in Russland und bekam dort Recht. Eckes wehrte sich nun erfolgreich dagegen. Das Oberlandesgericht Koblenz ist der Ansicht, dass der ausländische Schuldspruch in Deutschland nicht anzuwenden ist. Beide Seiten haben vier Wochen Zeit, Beschwerde vor dem Bundesgerichtshof einzulegen.