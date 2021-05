Der Saftproduzent Eckes-Granini mit Sitz in Nieder-Olm hat aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr bei Absatz und Umsatz leicht verloren. Das teilte das Unternehmen bei seiner Bilanzpressekonferenz mit.

Für 873 Millionen Euro hat Eckes-Granini im vergangenen Jahr Säfte, Limonaden und Smoothies verkauft. Das sind etwa 50 Millionen Euro weniger als 2019. Der neue CEO Tim Berger sprach von einem herausfordernden, aber solidem Geschäftsjahr während der Pandemie. Weil die Gastronomie in vielen Ländern schließen musste, habe man in diesem Bereich Umsatzeinbußen von bis zu 50 Prozent gehabt. Der Verkauf von Säften im Supermarkt sei dagegen sehr erfolgreich verlaufen. Man habe auch gemerkt, dass der Fokus der Kunden in diesem Corona-Jahr auf der Gesundheit lag: Getränke mit Vitaminen oder zur Stärkung des Immunsystems seien besonders gefragt gewesen. Insgesamt arbeiten bei Eckes-Granini rund 1.700 Menschen, davon etwa 300 in der Unternehmenszentrale in Nieder-Olm.