Ein Modell des prähistorischen Brandungskliffs in Eckelsheim ist nahezu fertig. Es soll in den kommenden Wochen übergangsweise in einer Halle gelagert werden.

Derzeit liefen die letzten Arbeiten, so der Eckelsheimer Bürgermeister Rainer Mann (FWG). Beispielsweise müsse noch die Farbe auf das etwa 25 Meter lange und vier Meter hohe, originalgetreue Abbild des Kliffs aufgetragen werden. Modell wird zunächst in Lagerhalle ausgestellt Die Gemeinde habe ab dem 14. Mai zunächst für ein Jahr mit Option auf Verlängerung eine Lagerhalle in Wallertheim angemietet, wo das Modell dann zwischengelagert und besichtigt werden könne. Die Einzelteile, die vermutlich bis Ende Juni komplett in der Wallertheimer Halle sein werden, können laut Mann dort aber nur provisorisch zusammengebaut werden. Grund ist, dass das Modell mittelfristig zurück nach Eckelsheim komme. Mittelfristig neues Gebäude für Brandungskliff Dafür soll extra ein Gebäude oberhalb der Beller Kirche gebaut werden, die Planungen laufen noch. Das Eckelsheimer Kliff entstand vor etwa 30 Millionen Jahren durch die Brandung des Urmeeres. Es wurde 1997 bei Bauarbeiten freigelegt. Forscher hatten dort zahlreiche prähistorische Fossilien entdeckt. Um den laut Experten europaweit einmaligen Fund zu schützen, wurde es wieder zugeschüttet. Kliff als touristischer Knotenpunkt Für das Modell wurde das Kliff mit Hilfe von Silikon abgeformt. Zusätzlich wurde ein 3D-Laserscanning durchgeführt, um die Form ausgießen zu können. Sowohl optisch als auch haptisch soll das Modell dem Original exakt nachempfunden werden können. Das Modell des Eckelsheimer Kliffs soll nach Angaben der Rheinhessen-Touristik mit Gastronomie und Hotellerie zu einem touristischen Knotenpunkt werden.