Bei Altenbamberg im Kreis Bad Kreuznach ist am Montagnachmittag ein E-Bike-Fahrer einen Abhang hinab gestürzt und bewusstlos in einem Straßengraben liegen geblieben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein genauer Gesundheitszustand sei unklar, so ein Polizeisprecher. Weil der Mann seitdem nicht ansprechbar sei, habe man zuerst nicht gewusst, wer er ist. Mittlerweile habe man seine Identität aber klären können. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls in der Nähe des Weinguts "Steigerhof" bei Altenbamberg.