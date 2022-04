Durchsuchungen wegen Hasskommentaren im Internet

Die Polizei hat am Donnerstag bei Ermittlungen zu Hassnachrichten im Internet vier Wohnungen in der Region durchsucht. Es gab Einsätze in den Kreisen Alzey-Worms, Mainz-Bingen und auch in Wiesbaden. Wo genau es Durchsuchungen gab, war vom Landeskriminalamt nicht zu erfahren. Ein Sprecher sagte jedoch, es gehe um den Vorwurf der Volksverhetzung – um antisemitische oder antiislamische Posts oder Kommentare im Netz.

Durchsuchungen habe es auch bei Menschen gegeben, die Politiker beleidigt und zu ihrer Tötung aufgerufen haben sollen. Auf die Spur der mutmaßlichen Täter kam die Polizei durch eigene Recherchen im Netz und weil Bürgerinnen und Bürger die Fälle meldeten.