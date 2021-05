Die Polizei hat in Worms, Darmstadt und Pfungstadt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wohnungen durchsucht. Die Tatverdächtigen stehen laut Polizei im Verdacht, über ein Geschäft in Worms, einen Online-Shop und per "click and meet", Cannabis-Produkte verkauft zu haben. Bei den Durchsuchungen wurden mehrere hundert Gramm Cannabis-Produkte sichergestellt. Das Geschäft in Worms wurde bis auf Weiteres geschlossen. Das Ganze geschah bereits am Mittwoch, wurde nun aber erst von der Polizei bekannt gegeben.