Nach dem bundesweiten Verbot einer salafistischen Organisation namens Ansaar International hat die Polizei seit Mittwochmorgen auch Wohnungen im Raum Mainz und bei Worms durchsucht. Die Organisation wird verdächtigt, terroristische Vereinigungen zu unterstützen. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums wurden eine Wohnung in Worms sowie zwei in Mainz durchsucht, dort lebten offenbar drei Mitglieder der Organisation. Bei der bundesweiten Aktion waren mehr als 1.000 Ermittler im Einsatz, sie stellten bislang etwa 150.000 Euro Bargeld sicher. Ansaar vermittle in Deutschland lebenden Kindern "salafistisch-extremistische" Inhalte, heißt es nach SWR-Informationen in der Verbotsbegründung des Bundes. Außerdem unterstütze die Organisation Terrorvereinigungen wie etwa die Hamas. Ein regionaler Sprecher von Ansaar sagte dem SWR, man sei derzeit zu keiner Stellungnahme bereit.