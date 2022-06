Durchsuchungen bei Autofirmen

per Mail teilen

Wegen des Verdachts des Betrugs und der Luftverunreinigung hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Niederlassungen der Automobilkonzerne Hyundai und Kia in Rüsselsheim durchsuchen lassen. Die Unternehmen sollen illegale Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen eingebaut haben, um Abgasnormen zu umgehen. Laut Staatsanwaltschaft sollten bei den Durchsuchungen Beweismittel, insbesondere Kommunikationsdaten, Software und Planungsunterlagen sichergestellt werden. Auch in Frankfurt und Offenbach habe es Durchsuchungen gegeben.