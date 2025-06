Immer mehr Feste in Rheinhessen ersetzen ihr Feuerwerk durch eine Drohnenshow. Damit soll das Klima geschont werden. Aber schont es auch den Geldbeutel?

Ob bei der Mainzer Johannisnacht, dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt oder beim Backfischfest in Worms - das Feuerwerk zählt für viele Besucherinnen und Besucher zu den Highlights. Immer mehr Feste verzichten jedoch darauf und organisieren stattdessen aufwendige Lichtershows.

Mainzer Johannisnacht ohne Feuerwerk

Auch bei der Mainzer Johannisnacht, die Ende Juni stattfindet, wird es zum Abschluss in diesem Jahr kein Feuerwerk über dem Rhein geben. Stattdessen plant die Stadt eine Drohnen-Licht-Show. Für das Feuerwerk hatte die Stadt nach eigenen Angaben zuletzt etwa 17.000 Euro ausgegeben - die Drohnen-Show kostet doppelt so viel.

Die Stadt hält dennoch an ihrem Konzept fest. Eine Drohnenshow sei zeitgemäßer, so die Mainzer Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD): "Wir müssen schon gucken, wie können wir Amüsement kombinieren mit Sachen, die nicht klimatologisch schwierig sind."

Auch Alzeyer Winzerfest ohne Feuerwerk

Am Alzeyer Winzerfest im September wird es in diesem Jahr ebenfalls kein Feuerwerk geben. Der Ausschuss für Bürgerdienste hatte Ende Januar unter anderem darüber diskutiert, welche Aspekte gegen ein Feuerwerk sprechen. Die Ausschuss-Mitglieder sprachen sich dann dafür aus, in diesem Jahr auf das Feuerwerk zu verzichten. Die Alzeyer Stadtverwaltung prüft noch, ob es Alternativen wie beispielsweise eine Drohnenshow geben könnte.

Beim Backfischfest in Worms ist noch unklar, ob es in diesem Jahr ein Feuerwerk gibt. Der Grund dafür liegt aber nicht im Naturschutz, sondern in einer Verordnung gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Durch das Feuerwerk würden die Wildschweine aufgeschreckt und somit bestehe die Gefahr, dass sich die Schweinepest weiter verbreite. Deshalb stehe derzeit noch nicht fest, ob es in diesem Jahr wieder ein Feuerwerk geben kann.

Feuerwerk ist meist günstiger als Drohnenshow

Nach Angaben des Veranstalters von "Rhein in Flammen" ist ein Feuerwerk günstiger als eine Drohnenshow. Das bestätigt auch Thomas Fischer, der mit seiner Firma rund 100 Feuerwerke im Jahr organisiert.

Um eine Drohnenshow spannend und kurzweilig zu gestalten, bräuchte man sehr viele Drohnen. Dies wiederum sei aber so teuer, dass sich viele Veranstalter dann doch wieder für ein Feuerwerk entscheiden würden. Hinzu komme, dass für eine solche Show bestimmte Voraussetzungen vorliegen müssten. Drohnen seien bei Wind oder wenn es regne, sehr anfällig und könnten dann nicht gut aufsteigen. Außerdem sei ihre Produktion auch nicht gerade umweltfreundlich.

Kombination aus Feuerwerk und Drohnen

Manche Veranstalter setzen inzwischen auf eine Kombination aus Feuerwerk und Drohnenshow. Auch bei "Rhein in Flammen" wird es in diesem Jahr zum ersten Mal beides geben.

Wie ein Sprecher der Koblenz-Touristik GmbH im Gespräch mit dem SWR erklärte, ist die Entscheidung für den Einsatz von Drohnen eine rein konzeptionelle. Man wolle neue visuelle Elemente ausprobieren, die das bestehende Feuerwerk nicht ersetzen, sondern erweitern.

Naturschützer kritisieren Feuerwerke

Immer wieder kritisieren Naturschützer die großen Feuerwerke. Erst kürzlich hatte die Sylvia und Hubert Schneider Gedenkstiftung für Natur- und Tierschutz aus Mainz darauf hingewiesen, dass die Feuerwerke im Frühling die Brutzeit von Vögeln störten. Die Vögel und Säugetiere würden durch die Feuerwerke massiv gestresst, so die Stiftung.

Außerdem steige infolge der anhaltenden Trockenheit die Brandgefahr. Der BUND Rheinland-Pfalz geht deswegen nach eigenen Angaben davon aus, dass das ein oder andere Feuerwerk in diesem Jahr noch abgesagt werden könnte.