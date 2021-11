per Mail teilen

Das Mainzer Landgericht hat einen Mann wegen Drogenhandels zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Der Mann hatte verschiedene Drogen gekauft und bei sich im Auto transportiert, obwohl er keinen Führerschein besaß. In seiner Wohnung fanden die Ermittler ebenfalls Drogen, die für den Eigenbedarf und den Weiterverkauf bestimmt gewesen sein sollen.