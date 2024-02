Kokain und Bargeld bei Verkehrskontrolle gefunden

per Mail teilen

Bei einer Verkehrskontrolle auf einem Rastplatz bei Worms hat die Polizei ein Kilogramm Kokain und mehrere tausend Euro Bargeld gefunden. Zwei Männer kamen in U-Haft.

Der Fund war Zufall: Die hessische und die rheinland-pfälzische Polizei hatten einen gemeinsamen Kontrolltag auf der Autobahn 61 durchgeführt. Auf dem Rastplatz Menhir bei Worms überprüften sie ein Auto, in dem zwei Männer saßen.

Insassen kamen Polizei verdächtig vor

Der Fahrer habe nach Polizeiangaben den Anschein erweckt, als stünde er unter Drogen. Beim Durchsuchen des Autos fanden die Polizisten in der Mittelkonsole ein Paket mit Drogen und 5.000 Euro in bar. Das Paket war im so genannten Kupplungschacht versteckt.

Die Täter hatten die Drogen und das Bargeld in einem Schacht unter der Mittelkonsole versteckt. Polizei

Zwei Männer in Untersuchungshaft

Die beiden Männer wurden nach Polizeiangaben vorläufig festgenommen, die weiteren Ermittlungen übernimmt die Wormser Kriminalpolizei. Neben dem Kokain und dem Bargeld wurde auch das Auto beschlagnahmt.