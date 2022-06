Die Polizei hat in der Mainzer Neustadt am Freitagnachmittag zwei Drogendealer festgenommen. In einer Mitteilung heißt es, dass die beiden Männer in einem Hinterhof Zeugen verdächtig vorgekommen seien. Dank der guten Ortsbeschreibung gelang es der Polizei, alle Fluchtwege zu versperren und die Männer festzunehmen. Sie hatten mehr als ein halbes Kilogramm Marihuana und Haschisch dabei.