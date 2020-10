Polizeibeamte in Bad Kreuznach haben am Freitagnachmittag ein Döschen mit Drogen aus dem Mühlenteich geborgen. Nach Angaben der Polizei hat ein polizeibekannter Mann aus Schwegenheim das Döschen bei einer Personenkontrolle in der Innenstadt unvermittelt in den Teich geworfen. Dort sei es gut sichtbar davon geschwommen. Deshalb haben sich laut Polizei sechs Beamte von einem Anwohner ein Boot ausgeliehen und sind den Drogen hinterher gepaddelt. Sie konnten Marihuana und diverse Tabletten sicherstellen, den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.