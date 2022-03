DRK übernimmt ab heute Notarztwache

per Mail teilen

Das Deutsche Rote Kreuz DRK übernimmt ab heute die Notarztwache Ingelheim. Nach Angaben des Kreises Mainz-Bingen wird der Standort in Ingelheim täglich von 7 bis 19 Uhr mit einem Notarzt besetzt sein. Nachts ist die Wache nicht mit einem Notarzt besetzt. Laut DRK werden aber rund um die Uhr Notfallsanitäter anwesend sein. Diese leisteten einen erheblichen Anteil an der Versorgung von Notfallpatienten. Im Durchschnitt wird es laut Kreisverwaltung im Rettungsdienstbereich Rheinhessen auch ab sofort weniger als acht Minuten dauern, bis ein Notarzt vor Ort ist. Landrätin Dorothea Schäfer sagte, sie sei sehr froh, dass der Kreis einen kompetenten und zuverlässigen Partner gefunden habe. Die Diskussion um die Zukunft des Standortes läuft seit mehr als einem Jahr – seit das Ingelheimer Krankenhaus geschlossen wurde, an das der Notarzt-Standort bis dahin angeschlossen war.