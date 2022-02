Rotes Kreuz übernimmt Eppelsheimer Hospiz

Für das geplante Hospiz in Eppelsheim steht am Nachmittag eine wichtige Vertragsunterzeichnung an. Der Verein Rheinhessen Hospiz und das Deutsche Rote Kreuz Rheinland-Pfalz wollen ihre Zusammenarbeit offiziell machen - das DRK übernimmt die Trägerschaft für die Einrichtung.

Das rheinland-pfälzische Rote Kreuz übernimmt damit erstmals ein Hospiz. Es wird die Mitarbeiter stellen und sich um die Betreuung der Bewohner kümmern. Eine Sprecherin des DRK bezeichnete das Hospiz als "Herzensangelegenheit." Offener Umgang mit Sterben und Tod Die schwerkranken Menschen sollten bis zu ihrem Tod eine möglichst angenehme Zeit haben, ebenso wie deren Angehörige. Dazu gehöre auch, das Thema Sterben mehr in die Gesellschaft zu tragen und einen offenen Umgang damit zu fördern. In dem Hospiz in Eppelsheim soll es zwölf Plätze für sterbenskranke Menschen geben, die Eröffnung ist für das kommende Jahr geplant. Spender und Fernsehlotterie geben Geld für Hospiz Bislang wurden nach Angaben des Vereins Rheinhessen-Hospiz mehr als 400.000 Euro in das Projekt investiert, die von Spendern und aus Mitteln der Rheinhessen Hospiz Stiftung stammen. Die Stiftung verfügt aktuell über eine weitere halbe Million Euro, auch die Deutsche Fernsehlotterie beteiligt sich an der Finanzierung des Baus. Langer Streit um Eppelsheimer Hospiz Um den Bau des Eppelsheimer Hospizes hatte es in der Gemeinde einen langen Streit gegeben. Bewohner fürchteten unter anderem, dass die Zufahrtsstraßen zu eng seien oder der örtliche Kindergarten keine Plätze für den Nachwuchs der Hospiz-Mitarbeiter habe. Außerdem fehle in Eppelsheim die notwendige Infrastruktur, zum Beispiel ein Supermarkt, in dem Mitarbeiter und Besucher des Hospizes einkaufen könnten. Dennoch hatte der Eppelsheimer Gemeinderat im August 2018 entschieden: Das Hospiz darf gebaut werden.