Vor vier Wochen hatte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium bestimmt: Das DRK-Krankenhaus in Alzey wird Corona-Testzentrum. Und seitdem hat man von dort auch nichts mehr gehört, kritisiert der Kaufmännische Direktor.

Immer mehr Corona-Infektionen, immer mehr Corona-Tests - das Land braucht mehr Testzentren, so hat es das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium entschieden. Diese Zentren sollen gut im Land verteilt liegen. Die Aufforderung ein solches Testzentrum einzurichten, erhielt unter anderem auch das DRK-Krankenhaus in Alzey. Und das war auch das Letzte, was die Verantwortlichen dort zu diesem Thema aus dem Gesundheitsministerium gehört haben.

Es fehlen Informationen und Räumlichkeiten

Dem kaufmännischen Direktor des Alzeyer Krankenhauses, Michael Nordhoff, ist das zu wenig. "Ich hätte mir gewünscht, dass wir enger begleitet werden, denn es gibt eine Reihe von Fragen." Es fehlten Informationen, wie zum Beispiel, welche Tests denn überhaupt angewandt werden sollen. Auch organisatorisch stellt die neue Aufgabe das Alzeyer Krankenhaus vor Herausforderungen, zum Beispiel, was die Räumlichkeiten betrifft. Es sei wichtig, mögliche Corona-Infizierte gar nicht erst ins Krankenhaus zu lassen, so Nordhoff. Deswegen werde nun die ärztliche Bereitschaftspraxis umfunktioniert. Diese liege ebenerdig, so dass die Abstriche durch ein Fenster gemacht werden könnten.

Hilfe von der Bundeswehr

Für das Testzentrum braucht es natürlich auch Personal. Krankenhaus-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen seien in diesen Zeiten aber bereits am Rande des Zumutbaren. Auch in dem Zusammenhang habe man keine Unterstützung vom Land erfahren, sagt Nordhoff. Deswegen habe man beschlossen, die Bundeswehr mit ins Boot zu holen. Zwei Soldaten sollen nun erst einmal im neuen Testzentrum aushelfen.

Getestet werden sollen hier Menschen, die zwar keine Corona-Symptome, aber berechtigte Bedenken haben. Reiserückkehrer oder Personen, denen ein Warnhinweis auf ihrer Corona-App angezeigt wurde oder die Kontakt mit einem Infizierten hatten.

In den nächsten Tagen soll das Testzentrum einsatzbereit sein. Weitere Stationen dieser Art sind in Mainz, Bingen und Worms geplant.