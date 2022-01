DRK-Krankenhaus droht Schließung einer Station

Die personelle Lage am DRK-Krankenhaus in Alzey verschlechtert sich wieder. Erneut droht deshalb die Schließung einer Station. Nach Angaben des Kaufmännischen Direktors Nordhoff fehlen derzeit 37 von insgesamt knapp 180 Pflegekräften. Ein Teil sei corona-bedingt in Quarantäne, aber auch andere Krankheiten seien der Grund. Aufgrund des fehlenden Personals müsse deshalb vermutlich im Laufe der Woche erneut eine Station geschlossen werden, so Nordhoff. Bereits im November vergangenen Jahres war erstmals eine Station mit rund 20 Betten zu. Damals fielen etwa 60 Pflegekräfte aus. Patienten konnten in dieser Zeit weder aufgenommen noch operiert werden. So schlimm wie im November ist die Lage laut Nordhoff derzeit noch nicht, allerdings sei die wieder steigende Zahl an Krankheitsfällen beim Personal beunruhigend.