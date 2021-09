Corona-Auffrischimpfung auch im Impfzentrum möglich

per Mail teilen

Im Impfzentrum in Bad Sobernheim (Kreis Bad Kreuznach) werden jetzt auch Auffrischungsimpfungen gegen das Corona-Virus angeboten. Diese sind insbesondere für Menschen ab 80 Jahren gedacht, deren Zweitimpfung mehr als ein halbes Jahr zurückliegt. Für diese Impfungen sind keine vorherigen Terminabsprachen notwendig. Das Impfzentrum Bad Sobernheim ist aber nicht täglich geöffnet. Diese Woche kann man sich am Donnerstag mit dem Wirkstoff von Biontech impfen lassen und am Freitag mit den Wirkstoffen von Biontech und Moderna.

Im Impfzentrum in Alzey sind nach Angaben einer Sprecherin bereits die ersten berechtigten Personen zum dritten Mal geimpft worden.