per Mail teilen

Wer macht denn sowas? Ein dreister Radfahrer hat an der Mainzer Uniklinik ein 30.000 Euro teures Vermessungsgerät abgeschraubt und mitgenommen - vor den Augen der Mitarbeiter.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochmittag auf dem Gelände der Universitätsklinik in der Mainzer Oberstadt. Zwei Angestellte eines Vermessungsbüros machten gerade Mittagspause - nur wenige Meter von ihrem aufgestellten Vermessungsgerät entfernt. In der Nähe hätten sich weitere Angestellte befunden, die ebenfalls Messungen durchführten.

Dieb will Messgerät möglicherweise verkaufen

Plötzlich beobachteten die Mitarbeiter, wie ein Radfahrer neben ihrem Messgerät anhielt, es abschraubte und in seinen Rucksack steckte. Anschließend fuhr er davon, noch bevor er aufgehalten werden konnte.

Warum der Radfahrer das Messgerät mitgenommen hat, ist völlig unklar. Nach Angaben der Polizei hat es einen Wert von rund 30.000 Euro. Möglicherweise wolle der unbekannte Dieb versuchen es zu verkaufen. Die Ermittler würden deshalb ein besonderes Auge auf entsprechende Verkaufsforen und Kleinanzeigen im Internet haben, so ein Sprecher der Polizei.

Hinweise auf Radfahrer und auffälligen Rucksack

Der Radfahrer wird als etwa 60 Jahre alt und von hagerer Gestalt beschrieben. Möglicherweise habe er eine Mütze getragen. Am auffälligsten war laut Polizei sein Rucksack, der rot, weiß und blau gestreift gewesen sein soll.

Wer Hinweise zu dem genannten Fall oder dem möglichen Täter geben kann, soll sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 06131 - 654110 melden. Hinweise können außerdem per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.