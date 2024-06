Nur kurz Brötchen holen, da muss das Fahrrad ja nicht abgeschlossen werden. Das dachte sich wohl auch ein Radfahrer in Weisenau. Sein Rad wurde ihm vor seinen Augen fast geklaut.

Um kurz nach acht Uhr morgens stand am Montag ein 55-jähriger Mann in der Schlange beim Bäcker in Mainz-Weisenau. Sein E-Bike hatte er nur wenige Meter entfernt abgestellt, so die Polizei. Der Einkauf sollte nicht lange dauern. Doch die Zeit reichte einem dreisten Dieb fast, um das E-Bike zu klauen. Während der Besitzer des Fahrrads in der Schlange wartete, lud der 38-jährige Fahrraddieb das E-Bike in den Kofferraum seines Autos.

Erwischt: Dieb ließ E-Bike kommentarlos zurück

Ein anderer Kunde in der Schlange bemerkte den versuchten Diebstahl und machte den Besitzer darauf aufmerksam, so die Polizei. Der ging direkt zum Dieb und sprach ihn an. Daraufhin lud dieser das Rad wieder aus seinem Auto, verschloss den Kofferraum und fuhr kommentarlos davon. Der E-Bike-Besitzer machte gedankenschnell noch Fotos von dem Auto.

Polizei konnte den Dieb schnell ausfindig machen

Daraufhin verständigte er die Polizei. Anhand des Kennzeichens konnten die Beamten den Wohnort des Tatverdächtigen ermitteln. Hier trafen sie den Mann auch kurze Zeit später an. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Nach Angaben einer Polizeisprecherin in Mainz hatte der Dieb eine solche Tat wohl nicht zum ersten Mal begangen. Er habe schon öfter versucht, in diesem Stil Fahrräder zu klauen.

Immer wieder werden in Mainz Räder geklaut

Dieser versuchte Diebstahl ist kein Einzelfall. Laut der Kriminalstatistik für das Stadtgebiet Mainz kam es im Jahr 2023 zu knapp 650 Diebstählen von Fahrrädern. In ganz Rheinland-Pfalz gab es im vergangenem Jahr über 6.000 Fahrraddiebstähle.

Wie schützt man sich vor Fahrraddiebstahl?

Damit das Rad erst gar nicht geklaut werden kann, hilft zuallererst ein gutes Schloss. Zum Beispiel mit einem Bügel-, Ketten- oder Faltschloss an einer Laterne angeschlossen wird es schwer für Diebe, das Rad zu klauen.

Auch GPS-Tracker können eine Möglichkeit sein, das Rad schneller wiederzufinden, wenn es doch mal geklaut wurde. Damit der Besitzer oder die Besitzerin schneller zugeordnet werden kann, hilft es, sich einen Zahlencode in den Rahmen einstanzen zu lassen.