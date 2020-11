per Mail teilen

Die Polizei sucht eine Diebin, die in Wiesbaden mithilfe eines Schlüsseldienstes in eine fremde Wohnung eingedrungen ist. Laut Polizei hatte die Unbekannte den Schlüsseldienst alarmiert und vorgegeben, die Mieterin der Wohnung zu sein. Nachdem die Wohnung geöffnet wurde, stahl die Frau Gegenständer aus der Wohnung und floh – ohne die Rechnung des Schlüsseldienstes zu begleichen. Hinweise auf die Diebin nimmt die Kripo in Wiesbaden entgegen.