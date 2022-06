Ins Lenkrad gegriffen - drei Verletzte

Bei einem Unfall in Bad Kreuznach sind am frühen Sonntagmorgen drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 20-jähriger Autofahrer mit zwei Beifahrerinnen unterwegs. Eine der beiden habe dem jungen Mann ins Lenkrad gegriffen, so die Polizei. Dieser habe die Kontrolle verloren und sei in einen Baum gerast. Die Frau, die ins Lenkrad gegriffen hatte, war laut Polizei nicht angeschnallt und wurde gegen das Armaturenbrett geschleudert und schwer verletzt. Der Fahrer und die zweite Mitfahrerin erlitten leichtere Verletzungen. Die Frau, die den Unfall verursacht haben soll, war laut Polizei betrunken. Gegen sie sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.